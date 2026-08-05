CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? Nerede oynanacak? Saati ve kanalı!

Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? Nerede oynanacak? Saati ve kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, ilk maç ardından tur biletini almak için Avusturya temsilcisiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise rövanş maçının tarihini, saatini, yayın kanalını ve tur ihtimallerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye ilişkin detaylar!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 22:55
Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? Nerede oynanacak? Saati ve kanalı!

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak. İlk maçta alınan başarılı sonucun ardından turu geçecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan ekip adını play-off turuna yazdırırken, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki kaderi de bu mücadelede netlik kazanacak. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçının tarihi, saati ve merak edilen ayrıntılar!

Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'nın maç programına göre Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Kritik mücadelenin sonucunda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda turu geçen takım belirlenecek.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacağı rövanş mücadelesi Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı saati ve kanalı!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirdiği kura çekiminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi, Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibi oldu. Sarı-lacivertlilerin 3. Eleme Turu'nu geçmesi halinde play-off'un ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta sahasında, rövanşı ise 25 veya 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini kazanan takım, organizasyonun lig aşamasına katılacak. Bu turda elenen ekip ise Avrupa serüvenini UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında sürdürecek.

Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenmesi halinde Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni tamamen sona ermeyecek. Sarı-lacivertli ekip, UEFA'nın eleme sistemi kapsamında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde edecek. Bu nedenle Sturm Graz rövanşı, hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de Avrupa kupalarındaki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer...
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu! 5 suçtan dava talebi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 23:55
Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? 23:50
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 23:42
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 23:34
Greenwood: Daha iyi olacağım! Greenwood: Daha iyi olacağım! 23:32
Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... 23:25
Daha Eski
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 23:14
Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? 22:55
Greenwood siftahı Kadıköy'de yaptı! Greenwood siftahı Kadıköy'de yaptı! 22:46
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 22:31
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:52
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 21:33