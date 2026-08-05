Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak. İlk maçta alınan başarılı sonucun ardından turu geçecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan ekip adını play-off turuna yazdırırken, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki kaderi de bu mücadelede netlik kazanacak. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçının tarihi, saati ve merak edilen ayrıntılar!

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'nın maç programına göre Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Kritik mücadelenin sonucunda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda turu geçen takım belirlenecek.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacağı rövanş mücadelesi Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirdiği kura çekiminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi, Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibi oldu. Sarı-lacivertlilerin 3. Eleme Turu'nu geçmesi halinde play-off'un ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta sahasında, rövanşı ise 25 veya 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini kazanan takım, organizasyonun lig aşamasına katılacak. Bu turda elenen ekip ise Avrupa serüvenini UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında sürdürecek.

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenmesi halinde Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni tamamen sona ermeyecek. Sarı-lacivertli ekip, UEFA'nın eleme sistemi kapsamında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde edecek. Bu nedenle Sturm Graz rövanşı, hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de Avrupa kupalarındaki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.