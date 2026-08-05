Fenerbahçe'de Mason Greenwood siftah yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı. Dakika 45'te Sturm Graz ağlarını sarsan Greenwood, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.
Opta'nın verilerine göre Mason Greenwood'un sahada kaldığı süre boyunca istatistikleri ise şu şekildeydi...
Süre (dk): 69
Gol: 1
Beklenen gol (xG): 0.13
Şut: 2/3
RCS topla buluşma: 2
Pas: 41/45
Pas %: 95