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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı mağlup etti! Avantajı kaptı

Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı mağlup etti! Avantajı kaptı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:27
Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı mağlup etti! Avantajı kaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı.

Kanarya bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

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45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

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Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda 59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Asensio ve Greenwood, verkaçlarla ceza sahası içine girdi. Greenwood'un önünde kalan topa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in dokunuşunda kaleciden seken top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun boş kaleye şutunda savunmadan seken top tekrar Kerem'e geldi. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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