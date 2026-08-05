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Haberler Trabzonspor Muhammed Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri

Muhammed Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, şehre ulaştı. İşte yıldız futbolcunun Trabzon Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamaya tepkisi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:06 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 22:19
Muhammed Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'a ulaştı. Mısırlı yıldız futbolcu, Trabzon Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamayı görmesinin ardından daha önce böyle bir şey görmediğini ve Trabzonspor için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"KELİMELERE DÖKMEKTE ZORLANIYORUM"

"Ortam inanılmaz. Çok mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiden dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım."

5 BİN KİŞİ KARŞILADI

Trabzon Havalimanı'ndaki karşılamaya 5 bin bordo-mavili taraftar katıldı. Salah'ın o anlarda coşkulu kalabalığa bakışları gündem oldu.

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