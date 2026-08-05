CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 00:02
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ:

Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur.

İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz.

Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum.

Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller... Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz.

Fizik olarak %75, %80'lerdeyiz... %10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz.

Topu geri kazanma süremizden çok memnunum ve çok mutluyum. N'Golo Kante'nin gelmesi sonrası Matteo Guendouizi ile birlikte uyumları... Merkezi çok iyi kapattık. Topun hızını arttırdık ve rakibi geriye yaslandırdık.

Vedat Muriqi sakat, Cheriff'in de sakatlıkları vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Onu da bir şekilde değerlendiririz.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer...
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
DİĞER
“Var Mısın Yok Musun”da Bilge’den milyonluk karar!
FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu! 5 suçtan dava talebi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
Hakemden skandal karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 23:55
Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? 23:50
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 23:42
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 23:34
Greenwood: Daha iyi olacağım! Greenwood: Daha iyi olacağım! 23:32
Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... 23:25
Daha Eski
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 23:14
Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? 22:55
Greenwood siftahı Kadıköy'de yaptı! Greenwood siftahı Kadıköy'de yaptı! 22:46
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 22:31
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 21:52
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 21:33