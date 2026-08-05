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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca resmen durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca resmen durdurulamıyor!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk etti. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca yine sahneye çıktı. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 22:31
Fenerbahçe'de Anderson Talisca resmen durdurulamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Sturm Graz'ı konuk etti. Maçın ilk golünü atan Anderson Talisca ise sarı lacivertli ekipte fark yaratmaya devam etti.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldızın golünde asisti şık bir pasla Kerem Aktürkoğlu yaptı.

GORNIK ZABRZE MAÇLARININ DA YILDIZIYDI

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, bir önceki turda Górnik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak toplam 2 gol kaydetmişti.

3 MAÇTA 3 GOL: TAKIMI TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli formayla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki üçüncü maçına çıkan Talisca, gol sayısını 3'e çıkardı.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE 42 GOL

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda bugüne kadar 71 karşılaşmada görev yapan Anderson Talisca, gösterdiği 42 gol ve 7 asistlik üstün performansla takımın en güvendiği kozu olmaya devam ediyor.

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