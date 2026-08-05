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Haberler Fenerbahçe Oosterwolde Sturm Graz rövanş maçında oynayacak mı? Sağlık durumu nasıl?

Oosterwolde Sturm Graz rövanş maçında oynayacak mı? Sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleri getirirken, mücadelede sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin durumu endişe yarattı. Hollandalı savunmacının sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'den geldi. Peki, Oosterwolde'nin sakatlığı ne durumda, rövanş maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:50
Oosterwolde Sturm Graz rövanş maçında oynayacak mı? Sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Kadıköy'de ağırladığı Sturm Graz'ı 2-1 yenerek tur yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak sarı-lacivertliler, galibiyet sevincinin yanında Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlıkla büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha kenarına alındı. Mücadelenin ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirme Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'den geldi. Peki Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? İşte detaylar!

JAYDEN OOSTERWOLDE NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Karşılaşmanın 28. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından sedyeyle kenara alınan 25 yaşındaki savunmacının yerine 30. dakikada Archie Brown oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin sahayı yürüyemeden terk etmesi hem teknik heyeti hem de taraftarları endişelendirdi.

Oosterwolde Sturm Graz rövanş maçında oynayacak mı?

OOSTERWOLDE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Kamer, yaptığı açıklamada, "Tam bir bilgi gelmedi ama maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız." ifadelerini kullandı. Kesin teşhisin yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi beklenirken, kulübün sağlık ekibinin ayrıntılı raporu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

OOSTERWOLDE RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İlk değerlendirmelere göre Jayden Oosterwolde'nin 11 Ağustos'ta oynanacak Sturm Graz rövanşında forma giymesi beklenmiyor. Yönetimden gelen "en az 3-4 hafta" açıklaması, Hollandalı savunmacının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşını kaçırma ihtimalini oldukça güçlendirdi. Ancak oyuncunun kesin durumu, sağlık kontrollerinin ardından kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

FENERBAHÇE'DE OOSTERWOLDE'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından ilk maçta teknik heyet Archie Brown'u oyuna aldı. Rövanş karşılaşmasında da savunmanın solunda Brown'un görev alması en güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor. Teknik heyetin, oyuncunun sağlık raporuna göre farklı alternatifleri de değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Oosterwolde sağlık durumu nasıl?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 11 Ağustos tarihinde Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Teknik heyetin, Oosterwolde'nin yokluğunda savunma hattını nasıl şekillendireceği ise rövanş öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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