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Haberler İngiltere Premier Lig Newcaste United'da Matthias Jaissle dönemi

Newcaste United'da Matthias Jaissle dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 00:50
Newcaste United'da Matthias Jaissle dönemi

Newcastle United, teknik direktörlük görevine Matthias Jaissle'yi getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

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