Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı yıldızın maç sonu değerlendirmeleri...

"TAKIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

"Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz... O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor. Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum, hangi pozisyonda oynarsam; takıma yardım etmek istiyorum."