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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fabio Ingolitsch: Fenerbahçe karşısında hiçbir şey planladığımız gibi olmadı

Fabio Ingolitsch: Fenerbahçe karşısında hiçbir şey planladığımız gibi olmadı

Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, planladıkları oyunu hiçbir şekilde gerçekleştiremediklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 00:42
Fabio Ingolitsch: Fenerbahçe karşısında hiçbir şey planladığımız gibi olmadı

Avusturya ekibi Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı oynamak kolay değildi. Tahmin ettiğimiz gibi kolay olmadı. Fenerbahçe güçlü oyuncularla sonuca gitti. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarı değiştirmeyi planladık. Fakat planladığımız gibi olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. Maalesef maç yenilgiyle sonuçlandı" diye konuştu.

"İKİNCİ MAÇTA İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANACAĞIZ"

Stadyumdaki atmosfere ilişkin de konuşan genç teknik adam, "Buradaki atmosfer bayağı zorluydu. Biz de ev sahibi olarak kendi sahamızda oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de o avantajla mümkünse ilk yarıyı 1-0 önde bitirip daha sonra ikinci yarıda skoru almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARIMIZ ATMOSFERİ HİSSEDİNCE ETKİLENDİ"

Fenerbahçe'ye karşı planladıkları şeyleri yapamamalarında atmosferin de etkili olduğunu söyleyen Ingolitsch, "Maçtan önce Fenerbahçe'ye karşı genç oyuncularla baskılı bir kurgu yapacağı söylemiştik ama bu pek mümkün olmadı. Sahada her şey planladığımız gibi olmadı. Buradaki atmosferi hissettik. Biz de insanız. O gürültüyü futbolcularımız hissedince etkilendiler. Bunu beklemiyorduk. Tabii ki Fenerbahçe güçlü bir ekip. Beklediğimiz gibi olmadı. Talisca ve Greenwood gibi etkili oyuncularla skoru kendi lehine çevirmeyi bildiler" şeklinde konuştu.

"TALİSCA'YI DURDURMAK KOLAY DEĞİL"

Anderson Talisca'ya da bir parantez açan Avusturyalı çalıştırıcı, "Tabii ki Talisca'yı durdurmak kolay değil. Ne kadar önlem alsak da oyun içindeki etkisini bozmak bir yere kadar etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini gösteriyor" dedi.

Son olarak Gürcü futbolcuları Otar Kiteishvili'nin son durumuyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Ingolitsch, "Hazırlık maçlarında da sakatlığı vardı. Hazır değildi. Durumuyla alakalı şu an net bir şey söyleyemeyeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

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