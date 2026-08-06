Hazır olmayan Mason Greenwood böyle olağanüstü bir gol atıyorsa; hazır olan Greenwood, rakiplerin canına okur...
İlk yarıda Stankovic'in Guendouzi'ye yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı.
Hakem Kavanagh sarı ile geçiştirdi.
Hatalı bir karardı.
Henüz hazır olmayan Asensio da dün takımı bir maestro gibi yönetti.
Skriniar ise tam bir cesur yürek, tam bir savaşçı. Savunmanın lideri, adeta belkemiği.
Dün muhteşem oynadı Milan Skriniar.
İlk yarıda skoru alan Fenerbahçe, ikinci 45'te daha kontrollü bir oyuna döndü.
İkinci yarıda Graz ataklarında Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Hatta kaleci Mert Günok'a iş bırakmadı.
İkinci yarıdaki kontrollü oyuna rağmen Talisca ve Greenwood ile çok net pozisyonlara girdik.