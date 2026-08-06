CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayan Fenerbahçe, Chobani Stadında oynanan karşılaşmadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Saat 21.00'de başlayan mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde tur için büyük bir avantaj elde etti. Spor yazarları, Fenerbahçe-Strum Graz maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (F. Bahçe Spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 08:58
Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE STRUM GRAZ'I SAHADAN SİLDİ!

Hazır olmayan Mason Greenwood böyle olağanüstü bir gol atıyorsa; hazır olan Greenwood, rakiplerin canına okur...
Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek, rakibi darmadağın eden bir futbol anlayışı ile başladı.
Sahanın her metrekaresinde rakibe yapılan pres ve hızlı oyun, Sturm Graz takımının başını döndürdü.
Fenerbahçe kaybettiği topları o kadar çabuk kazandı ki, Graz üst üste 2-3 pas yapamadı.
Fenerbahçe gol perdesini Talisca'nın jeneriklik golü ile açtı.
Süper transfer Greenwood, Graz kalesine uzun menzilli bir füze göndererek Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi.
İlk yarıda Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı herkesi üzdü.
Umarım ki en kısa sürede sahalara döner.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

İlk yarıda Stankovic'in Guendouzi'ye yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı.
Hakem Kavanagh sarı ile geçiştirdi.
Hatalı bir karardı.
Henüz hazır olmayan Asensio da dün takımı bir maestro gibi yönetti.
Skriniar ise tam bir cesur yürek, tam bir savaşçı. Savunmanın lideri, adeta belkemiği.
Dün muhteşem oynadı Milan Skriniar.
İlk yarıda skoru alan Fenerbahçe, ikinci 45'te daha kontrollü bir oyuna döndü.
İkinci yarıda Graz ataklarında Fenerbahçe çok iyi savunma yaptı. Hatta kaleci Mert Günok'a iş bırakmadı.
İkinci yarıdaki kontrollü oyuna rağmen Talisca ve Greenwood ile çok net pozisyonlara girdik.

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, henüz hazır olmayan ama sahada kaldıkları süre içinde müthiş işler yapan Greenwood ve Asensio'nun yerine Fred ile İrfan Can Kahveci'yi oyuna dahil etti.
Fenerbahçe için çok kolay bir maç oldu. Çok daha farklı bir skor da çıkarabilirdi sarı-lacivertli temsilcimiz.
Özellikle maçın uzatma anlarında İrfan Can'ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki...
İzleyenlere 'Bu da kaçar mı?' dedirtti.
Bu Fenerbahçe, salı günü Avusturya'da Graz'ı yine yener ve turu geçer!
Bu arada dün akşam Kadıköy'deki tribün atmosferi de muhteşemdi.
Sarı-lacivertli taraftarların desteği ve coşkusu kusursuzdu.
İsmail Kartal da bu maçta daha enerjikti ve Fenerbahçe'yi çok iyi yönetti.

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - USTALIK KAZANDI

Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak başladı. Temsilcimiz, çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ile her geçen gün artan ritmli pas trafiği ile başladı. Erken bulduğu gol üzerindeki baskıyı da aldı Fenerbahçe'nin... Daha rahat ve özgüvenli pas yapmasını sağladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili olacak. Hatta 60'ta o golü atabilse özgüven patlaması yaşayacak, eski Kerem çizgine ulaşacaktı!

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

Sturm Graz topla az oynayan, geçiş kovalayan ve son 16 maçtır mağlup olmayan bir takımdı. Fenerbahçe'yi 5'li karşıladılar. Kuru kalabalık bir savunma yapıyorlar. Öyle ki Talisca 5 kişinin arasından topu kontrol etti, çekti vurdu, golü buldu. Skriniar sanki 40 yıllık Fenerbahçeli, öyle gönülden, coşkulu ve hırslı oynuyor. Tam bir kaptan. Sadece takımı ve oyunu değil tribünleri de yönetti coşturdu. Savunmanın merkezinde Ake ile uyumlu oyunları büyük güven veriyor. Bu akşam gençlik ve atletizm değil tecrübe, ustalık ve akıl kazandı. Zor rakip karşısında Fenerbahçe avantajlı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

İngiliz hakem Christopher Kavanagh, 13 yaşında hakemliğe başlamış. 2019'da FIFA hakemi olmuş. 40 yaşında UEFA Elit kategori bir hakem. Bundan önce Fenerbahçe'nin Avrupa ve Konferans liglerinde 3 maçını yönetmiş tanıdık bir isim. VAR tecrübesine de sahip. Premier Lig'de de önemli hakemlerden. Tecrübesi ve sakin yapısıyla oyunu hemen kontrol altına aldı. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kazandırdı. Aldatmalara kanmadı gereğini yaptı. Stankoviç'in 21'de Guendouzi'ye yaptığı faul sınırda UEFA'nın ifade ettiği borderlıne, hakemin saha kararı sarıda kaldı. Bence de sarı yeterliydi. VAR karışmaz. Kavanagh kalitelisiyle başarılı bir maç yönetti.

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ŞİMDİ OLDU!

Doğru tektir arkadaş! "Çok sevdiklerinle" değil doğru oyuncularla sahaya çıkardan kolayca doğruyu buluyorsun. Oyun hızı yükseliyor, pas kalitesi artıyor, akan oyunda goller bulmaya başlıyorsun. Sözüm elbette İsmail hocaya... Bak hocam kafa karışıklığına hiç gerek yok. Bu takımda öncelikle 11'e yazacağın oyuncular o kadar belli ki!

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood ve Kerem. Bunları yazdıktan sonra gerisine bakacaksın. Sturm Graz; genç, enerjik ancak çok tecrübesiz. Aradaki kalite farkı karşılaşmanın her anında açıkça görüldü. Ön alan presini çok iyi yapan sarı- lacivertliler, rakibin rahat pas yapmasını engelledi. Bir tarafta Kerem diğer tarafta Greenwood, Graz ekibine zor anlar yaşattı. Bakın dün Greenwood'un yüzde 50'sini izlediniz. Güveni kendine geldikçe yakaladığı 1'e 1'lerde neler yapacağını göreceksiniz. Şu anda alışma dönemini geçiriyor. Kondisyon olarak çok iyi durumda değil.

Spor yazarları Fenerbahçe-Strum Graz maçını değerlendirdi

Kerem'i Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar istekli ve iyi gördüm. Leao haberlerini duyunca belki de pabucun pahalı olduğunu anlamıştır. Şaka bir yana Fenerbahçe'nin iyi bir Kerem'e çok ihtiyacı var. Bu skor bence turu geçmeye yeter. Maçın sonlarına doğru gereksiz pozisyonlar verdik. Sturm Graz belki bu maçta sistemini çok bozmadı ama rövanşta gole ihtiyaçları olacağı için mecbur önde oynayacaklar. Dolayısıyla 2. maçın da favorisiyiz.

G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
MGK bugün Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ve bölgesel güvenlik başlıkları masada
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da Pavard çılgınlığı!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 01:16
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 01:16
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! 01:16
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:16
Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri 01:16
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 01:16
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı 01:16
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler 01:16
Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! 01:16