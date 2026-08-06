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Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:36
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başlıyor!

Ligin açılış mücadelesinde Boluspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligin ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Ağustos Cuma:

21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

8 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Ağustos Pazar:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

21.30 Vanspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)

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