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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig ne zaman başlıyor? Açılış maçı Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman?

1. Lig ne zaman başlıyor? Açılış maçı Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi. Yeni sezonun açılış maçında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig hedefiyle sezona başlayacak iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig ne zaman başlıyor? İşte yeni sezonun ilk maçına ilişkin tüm detaylar!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 18:49
1. Lig ne zaman başlıyor? Açılış maçı Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman?

Futbol heyecanı Trendyol 1. Lig'de yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre 2026-2027 sezonunun ilk düdüğü Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmayla çalacak. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım, ilk hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Sezon boyunca Süper Lig bileti için kıyasıya rekabet edecek ekiplerin ilk sınavı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki 1. Lig ne zaman başlıyor? Açılış maçı olan Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? İşte detaylar!

1. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos Cuma günü Boluspor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta karşılaşmaları ise 7-10 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçının ardından birçok takım sezonun ilk puan mücadelesine çıkacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? (AÇILIŞ MAÇI)

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış mücadelesinde Boluspor ile Manisa FK, 7 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk resmi karşılaşması olacak mücadeleyle birlikte 1. Lig'de 2026-2027 maratonu resmen başlamış olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. İki ekip de sezona üç puanla başlamayı hedeflerken, ilk hafta mücadelesi ligin genel havası açısından da büyük önem taşıyor.

1. Lig 26-27 sezonu ne zaman başlıyor?

YENİ SEZONDA HEDEF SÜPER LİG

2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig ekipleri, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ligi üst sıralarda tamamlayan takımlar doğrudan veya play-off sistemiyle Süper Lig bileti almaya çalışacak. Bu nedenle sezonun ilk haftasında alınacak sonuçlar, takımların lige başlangıcı ve moral açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise uzun soluklu maratonun ilk düdüğünü heyecanla bekliyor.

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. Yeni sezonda şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılım ve kümede kalma mücadelesi de futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre sezonun ilk haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren takımlar, yeni sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yaparken, taraftarlar da aylar süren futbol hasretinin sona ermesini bekliyor. Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından takımlar, uzun ve zorlu maratonda zirve yarışına erken avantajla başlamak için sahaya çıkacak.

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