Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradev Kralove ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan avantajlı bir skor ile ayrılmak.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların tecrübeli hocası Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Hradec Kralove, evinde tehlikeli bir takım. Bu maç, iki maçlık bir eleme. İlk maçta iyi bir sonuç almak istiyoruz. Evlerinde nasıl oynadıklarını biliyoruz. İyi hazırlandık ve bunları sahada göstermek istiyoruz. Akıllı oynamamız, kalitemizi göstermemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek, burada iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Almamız da gerekiyor ikinci maçın daha rahat geçmesi için.

RIDVAN YILMAZ'IN İLK 11'DE YER ALMAMASI HAKKINDA...

"Rıdvan bu hafta idmanlara çıkamadı, dün bir idmana çıkabildi sadece. Ayağında problem var, o yüzden Ouattara'ya yer verdim. Genç ve kulübün yatırım yaptığı bir oyuncu. Bugün ona güveniyorum, iyi bir iş çıkartacaktır bence."