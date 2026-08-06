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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Transfer Somaspor'dan orta sahaya 3 yıllık takviye

Somaspor'dan orta sahaya 3 yıllık takviye

TFF Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Mustafa Doğru ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:21
Somaspor'dan orta sahaya 3 yıllık takviye

TFF Nesine 2. Lig'de mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mustafa Doğru'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Doğru ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, genç futbolcunun yeni sezondan itibaren Somaspor forması giyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mustafa Doğru ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mustafa Doğru'ya şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Somaspor'un, transfer çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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