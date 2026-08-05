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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi AGF Aarhus-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

AGF Aarhus-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi AGF Aarhus ile Azerbaycan ekibi Sabah karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Jakob Poulsen ile Valdas Dambrauskas'ın öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte AGF Aarhus-Sabah maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:18
AGF Aarhus-Sabah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

AGF Aarhus-Sabah maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı AGF Aarhus ile Sabah arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi AGF Aarhus, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Azerbaycan temsilcisi Sabah ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

AGF Aarhus-Sabah MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki AGF Aarhus-Sabah maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.30'da başlayacak.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI HANGİ KANALDA?

AGF Aarhus-Sabah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AGF Aarhus: Hedenstad; Jensen-Abbew, Callo, Kahl; Anderson, Knudsen, Jonsson, Emmery; Bech, Arnstad; Bogere

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickels

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