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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı AGF Aarhus ile Sabah arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi AGF Aarhus, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Azerbaycan temsilcisi Sabah ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

AGF Aarhus-Sabah MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki AGF Aarhus-Sabah maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.30'da başlayacak.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI HANGİ KANALDA?

AGF Aarhus-Sabah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AGF Aarhus-Sabah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AGF Aarhus: Hedenstad; Jensen-Abbew, Callo, Kahl; Anderson, Knudsen, Jonsson, Emmery; Bech, Arnstad; Bogere

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickels