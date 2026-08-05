Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı transfer etmesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:08
TyC Sports: Mohamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak
The Sun: Şok edici transfer öncesinde Türkiye'ye indikten sonra büyük bir kalabalık tarafından kuşatılan Mo Salah, ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi
The Guardian: 'Trabzon, hazır mısın?': Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi
The Telegraph: Mohamed Salah Trabzonspor'a imza attı
La Gazzetta dello Sport: Trabzonspor Salah'a Bayılıyor! Binlerce Taraftar Onu Böyle Karşılıyor ve Şarkı Söylüyor
Al Ain News: Trabzonspor, Mohamed Salah'ın seçtiği Türk devinin öyküsü
A Bola: Salah'ın Türkiye'ye gelişi coşkuya neden oldu
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