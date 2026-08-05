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Haberler Trabzonspor Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı transfer etmesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:08
Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Kicker: Mohamed Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı.

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Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

L'Equipe: Mohamed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor: "Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum."

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Marca: İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

TyC Sports: Mohamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

The Sun: Şok edici transfer öncesinde Türkiye'ye indikten sonra büyük bir kalabalık tarafından kuşatılan Mo Salah, ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

The Guardian: 'Trabzon, hazır mısın?': Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

The Telegraph: Mohamed Salah Trabzonspor'a imza attı

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

La Gazzetta dello Sport: Trabzonspor Salah'a Bayılıyor! Binlerce Taraftar Onu Böyle Karşılıyor ve Şarkı Söylüyor

Dünya Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Al Ain News: Trabzonspor, Mohamed Salah'ın seçtiği Türk devinin öyküsü

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