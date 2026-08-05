CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da şoke eden Osimhen gelişmesi! İspanyol basını duyurdu

Galatasaray'da şoke eden Osimhen gelişmesi! İspanyol basını duyurdu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında flaş transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak İspanyol basınında yer alan o habere göre menajerlerin Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdiği ve Nijeryalı golcünün maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:50
İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu 27 yaşındaki forvet ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

İspanyol Gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; Osimhen, Atletico Madrid'e transfer olmak için maaşında indirim yapmaya razı oldu.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Nijeryalı futbolcunun kısa süre önce aracılar vasıtasıyla Atletico Madrid'e teklif edildiği öğrenildi.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Osimhen'in, İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'yi beğendiği ve 56 yaşındaki hocayla La Liga'da çalışmaya çok sıcak baktığı kaydedildi.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Yıldız ismin, Madrid'de yaşamayı arzuladığı ve bu yüzden maaşında ciddi bir indirime gidebileceği aktarıldı.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Öte yandan Osimhen için ödenecek transfer ücretinin 75 milyon Euro'ya ulaşabileceği öne sürüldü. Atletico Madrid'in ise bu rakamı gerçekçi bulmadığı ve Galatasaray'ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

ATLETICO MADRID TEKLİFİ REDDETTİ!

Bunun yanı sıra İspanyol ekibinin şu an için transferi tamamlayacak nakit akışına sahip olmadığı için gelen öneriyi reddettiği ifade edildi.

İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! Galatasaray..

Ancak Atletico Madrid'de, Julian Alvarez veya Alexander Sörtloth'un satış durumunun gerçekleşmesi halinde Osimhen transferinin daha somut noktaya gelebileceği vurgulandı.

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah sözleri!
Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Çerçeve Yasa" mesajı: "2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Italiano'dan Trossard sözleri!
Mohamed Salah Trabzonspor için İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mohamed Salah sağlık kontrolünden geçti! Mohamed Salah sağlık kontrolünden geçti! 16:22
AGF Aarhus-Sabah maç bilgileri! AGF Aarhus-Sabah maç bilgileri! 16:18
Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor! Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor! 16:08
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! 15:53
Beşiktaş, Çekya kafilesini açıkladı! Beşiktaş, Çekya kafilesini açıkladı! 15:02
A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu! A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu! 14:58
Daha Eski
Altay'da gözler camiada Altay'da gözler camiada 14:32
Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah sözleri! Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah sözleri! 14:31
Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta? Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta? 14:28
Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi Mohamed Salah, sağlık kontrolleri için hastaneye geldi 14:08
Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? 13:58
Hull City transferi açıkladı! Hull City transferi açıkladı! 13:48