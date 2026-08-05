Öte yandan Osimhen için ödenecek transfer ücretinin 75 milyon Euro'ya ulaşabileceği öne sürüldü. Atletico Madrid'in ise bu rakamı gerçekçi bulmadığı ve Galatasaray'ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi.