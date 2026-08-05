Galatasaray'da şoke eden Osimhen gelişmesi! İspanyol basını duyurdu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında flaş transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak İspanyol basınında yer alan o habere göre menajerlerin Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdiği ve Nijeryalı golcünün maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:50
Nijeryalı futbolcunun kısa süre önce aracılar vasıtasıyla Atletico Madrid'e teklif edildiği öğrenildi.
Osimhen'in, İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'yi beğendiği ve 56 yaşındaki hocayla La Liga'da çalışmaya çok sıcak baktığı kaydedildi.
Yıldız ismin, Madrid'de yaşamayı arzuladığı ve bu yüzden maaşında ciddi bir indirime gidebileceği aktarıldı.
Öte yandan Osimhen için ödenecek transfer ücretinin 75 milyon Euro'ya ulaşabileceği öne sürüldü. Atletico Madrid'in ise bu rakamı gerçekçi bulmadığı ve Galatasaray'ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi.
ATLETICO MADRID TEKLİFİ REDDETTİ!
Bunun yanı sıra İspanyol ekibinin şu an için transferi tamamlayacak nakit akışına sahip olmadığı için gelen öneriyi reddettiği ifade edildi.
Ancak Atletico Madrid'de, Julian Alvarez veya Alexander Sörtloth'un satış durumunun gerçekleşmesi halinde Osimhen transferinin daha somut noktaya gelebileceği vurgulandı.
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