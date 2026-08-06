Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı
Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Alman basınında yer alan o habere göre Bundesliga ekibinin, Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:50
Kamer'in bu açıklamaları sonrası Fenerbahçe'de santrfor transferi beklenirken halihazırda kadroda bulunan bir 9 numara hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sky Sport'un haberine göre Stuttgart, Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif ile ilgileniyor.
Alman ekibi, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic transferinin gerçekleşmemesi halinde 19 yaşındaki golcüyü alternatif adaylardan biri olarak değerlendiriyor.
Wolfsburg'un Pejcinovic için 25 milyon euro talep etmesinin, Stuttgart'ın alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı ve Cherif'in de bu adaylardan biri olduğu belirtildi.
19 yaşındaki genç futbolcunun, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Stuttgart'ın gündemine geldiği fakat Fenerbahçe'ye transfer olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.
Cherif için Stuttgart'ın görüşmelere başladığı, Fenerbahçe'nin de uygun şartların oluşması halinde 19 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber.
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