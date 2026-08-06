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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Alman basınında yer alan o habere göre Bundesliga ekibinin, Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:50
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'in santrfor transferi hakkında yaptığı açıklama da taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Kamer, "Vedat'ın iyileşmesi ile aramıza o dönem içerisinde bir santrafor daha katılacak. Bununla ilgili çalışıyoruz. Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncuların transferleri birkaç günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız ve birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kişi üzerinde çalışılmıyor. Kolay olmuyor ve kısa sürmüyor. Doğru ve iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Kamer'in bu açıklamaları sonrası Fenerbahçe'de santrfor transferi beklenirken halihazırda kadroda bulunan bir 9 numara hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Sky Sport'un haberine göre Stuttgart, Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Alman ekibi, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic transferinin gerçekleşmemesi halinde 19 yaşındaki golcüyü alternatif adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Wolfsburg'un Pejcinovic için 25 milyon euro talep etmesinin, Stuttgart'ın alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı ve Cherif'in de bu adaylardan biri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

19 yaşındaki genç futbolcunun, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Stuttgart'ın gündemine geldiği fakat Fenerbahçe'ye transfer olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Cherif için Stuttgart'ın görüşmelere başladığı, Fenerbahçe'nin de uygun şartların oluşması halinde 19 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Bundesliga kancası! Transfer görüşmeleri başladı

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber.

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