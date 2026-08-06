Trabzonspor'un yaz transfer dönemine damga vuran Mohamed Salah transferinde tarihi gün geldi. Bordo-mavili kulübün resmi açıklamasına göre, yıldız futbolcu için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Binlerce taraftarın tribünleri doldurması beklenen organizasyonda Salah, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra ilk kez Trabzonspor formasıyla taraftarı selamlayacak. İmza törenini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise canlı yayın yapılacak televizyon kanallarını araştırıyor. İşte detaylar!

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un duyurusuna göre Mohamed Salah'ın imza töreni 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Organizasyon, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Kulüp, taraftarları yeni sezon formalarıyla stadyuma davet ederek tarihi ana birlikte tanıklık etmeye çağırdı.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki tarihi organizasyon, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayınların tören öncesinde başlayarak stadyumdan özel bağlantılar ve son gelişmeleri de ekranlara taşıması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ CANLI NASIL İZLENİR?

Stadyuma gidemeyecek futbolseverler, organizasyonu televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden de takip edebilecek. Canlı yayınlarda imza anı, taraftar gösterileri, Salah'ın ilk açıklamaları ve Papara Park'taki atmosfer anbean ekranlara yansıtılacak.

Mohamed Salah'ın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkması bekleniyor. Organizasyonda yıldız futbolcunun tribünleri selamlaması, ilk açıklamalarını yapması ve kulüp tarafından hazırlanan görsel şovların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Papara Park'ta binlerce bordo-mavili taraftarın tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.