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Haberler Trabzonspor Salah imza töreni CANLI İZLE | Muhammed Salah imza töreni hangi kanalda?

Salah imza töreni CANLI İZLE | Muhammed Salah imza töreni hangi kanalda?

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah için düzenleyeceği tarihi imza töreni için nefesler tutuldu. Papara Park'ta gerçekleştirilecek organizasyonda Mısırlı yıldız ilk kez bordo-mavili taraftarın karşısına çıkacak. Töreni stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler ise canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Mohamed Salah imza töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nasıl izlenebilecek? İşte tarihi organizasyona ilişkin merak edilen tüm detaylar

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 17:37
Salah imza töreni CANLI İZLE | Muhammed Salah imza töreni hangi kanalda?

Trabzonspor'un yaz transfer dönemine damga vuran Mohamed Salah transferinde tarihi gün geldi. Bordo-mavili kulübün resmi açıklamasına göre, yıldız futbolcu için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Binlerce taraftarın tribünleri doldurması beklenen organizasyonda Salah, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra ilk kez Trabzonspor formasıyla taraftarı selamlayacak. İmza törenini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise canlı yayın yapılacak televizyon kanallarını araştırıyor. İşte detaylar!

Salah imza töreni hangi kanalda?

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un duyurusuna göre Mohamed Salah'ın imza töreni 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Organizasyon, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Kulüp, taraftarları yeni sezon formalarıyla stadyuma davet ederek tarihi ana birlikte tanıklık etmeye çağırdı.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki tarihi organizasyon, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayınların tören öncesinde başlayarak stadyumdan özel bağlantılar ve son gelişmeleri de ekranlara taşıması bekleniyor.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Salah imza töreni saat kaçta?

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ CANLI NASIL İZLENİR?

Stadyuma gidemeyecek futbolseverler, organizasyonu televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden de takip edebilecek. Canlı yayınlarda imza anı, taraftar gösterileri, Salah'ın ilk açıklamaları ve Papara Park'taki atmosfer anbean ekranlara yansıtılacak.

Mohamed Salah'ın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkması bekleniyor. Organizasyonda yıldız futbolcunun tribünleri selamlaması, ilk açıklamalarını yapması ve kulüp tarafından hazırlanan görsel şovların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Papara Park'ta binlerce bordo-mavili taraftarın tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

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