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Haberler TFF 3. Lig Altay'da kritik günler! Kayyım kararı...

Altay'da kritik günler! Kayyım kararı...

Altay'da yönetime kayyım atanması için mahkemeye başvurulmasının ardından gözler camiaya çevrildi. Olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:35
Altay'da kritik günler! Kayyım kararı...

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetime kayyım atanması için mahkemeye başvurulmasının ardından gözler camiaya çevrildi. Siyah-beyazlılarda yönetimi devralacak kayyımın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkan adayı bulunsa bile, yeni yönetimin göreve gelmesi en az 22 gün sürecek. 6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi henüz antrenmanlara başlamayan siyah-beyazlı takımın bu süreçte camianın vereceği destekle sahaya inmesi bekleniyor.

Altay'ın eski başkan ve yöneticilerinin güç birliği oluşturarak kritik süreçte kulübe sahip çıkması planlanıyor. İstifa eden Başkan Sinan Kanlı yaptığı açıklamada, "Genel kurul gününü kadar kulüp üyelerimizin aidat borçlarını ödemelerini, yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim" ifadelerine yer vermişti.

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