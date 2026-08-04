Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Shamrock Rovers ile Egnatia Rrogozhine arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Shamrock Rovers, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Arnavutluk temsilcisi Egnatia Rrogozhine ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maçı, 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine MAÇI HANGİ KANALDA?

Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shamrock Rovers: McGinty; Mulraney, Lopes, Grace; Sobowale, Watts, Healy, Byrne, Brennan; Greene, Burke

Egnatia Rrogozhine: Dajsinani; Sota, Bitri, Xhemajli; Jaime, Loukili, Kryeziu, Medeiros, Yago; Adjessa, Albanese