Sparta Prag sahasında Lyon'u mağlup etti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile eşleşti. Kanarya'nın oynayacağı mücadele sabırsızlıkla beklenirken sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Sparta Prag-Lyon eşleşmesinde turu geçen takım ile Devler Ligi için kozlarını paylaşacak. Son olarak Sparta Prag ile Lyon arasında ilk maç oynandı.

Mücadeleden Sparta Prag 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Prag'ın gollerini; 63'de Rynes ve 69'da Mercado kaydetti.

Lyon'un tek golü ise 45'de Sparta Prag'dan Suchomel'in kendi kalesine attığı gol sonucu geldi. Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos günü oynanacak.