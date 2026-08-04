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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag sahasında Lyon'u mağlup etti!

Sparta Prag sahasında Lyon'u mağlup etti!

Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag ilk maçta sahasında Lyon'u 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:10
Sparta Prag sahasında Lyon'u mağlup etti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile eşleşti. Kanarya'nın oynayacağı mücadele sabırsızlıkla beklenirken sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Sparta Prag-Lyon eşleşmesinde turu geçen takım ile Devler Ligi için kozlarını paylaşacak. Son olarak Sparta Prag ile Lyon arasında ilk maç oynandı.

Mücadeleden Sparta Prag 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Prag'ın gollerini; 63'de Rynes ve 69'da Mercado kaydetti.

Lyon'un tek golü ise 45'de Sparta Prag'dan Suchomel'in kendi kalesine attığı gol sonucu geldi. Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos günü oynanacak.

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