Mohamed Salah, Trabzonspor'da!

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yaz transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Bordo-mavili yönetim ile Mohamed Salah cephesi, 2 yıllık bir sözleşme için her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun yarın sabah saatlerinde (5 Ağustos Çarşamba günü) özel uçak ile yola çıkacağı aktarıldı. Salah, İstanbul üzerinden Trabzon'a uçuş yapacak.

FORMA NUMARASI DEĞİŞMEDİ

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığına göre Salah, Trabzonspor'da da 11 numaralı formayı giyecek.