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Haberler Göztepe Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:33
Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Gökdeniz, kariyerinde son olarak Bodrum FK forması giydi. Birçok farklı mevkide görev yapabilen Gökdeniz, Süper Lig'de 101 kez forma giyerken, 21 ve 19 yaş altı milli takımlarımızda toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Gökdeniz Bayrakdar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."

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