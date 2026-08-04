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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya için son olarak gündeme oldukça flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli ile ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 21:08
Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.

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Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Kanarya'da tek hedef bu maçtan avantajlı bir skor ile ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi moral depolamak.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmayı sabırsızlıkla beklerken saha dışında da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Kanarya'nın son olarak transfer gündemine dünya yıldızı Gabriel Martinelli geldi.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeyi yurt dışından CBS Sports duyurdu.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Yer alan haberde; Gabriel Martinelli'nin pek çok takımın transfer radarında olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Futbolcu ile Roma ve Juventus'un yanı sıra Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den transferde Gabriel Martinelli bombası!

Brezilyalı yıldızın ise geleceğine dair vereceği kararda aceleci davranmayacağı belirtildi.

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