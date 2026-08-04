İsmail Kartal kadroda düşünmüyor Sezon öncesi kampı ve hazırlık maçlarında gözlemlenen Ognjen Mimovic, İsmail Kartal ve ekibi tarafından yeterli bulunmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Forma şansı bulamadı



Transfer olduğu 24/25 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de hiçbir resmi maça çıkmayan Ognjen Mimovic, son 2 sezonunu kiralık olarak geçirdi.