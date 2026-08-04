Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...
Transfer çalışmaların sürdüren Sarı Lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den sürpriz talip çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:21
Süper Lig'in yeni ekibi talip
Konyaspor da talip olmuştu
İsmail Kartal kadroda düşünmüyor
Sezon öncesi kampı ve hazırlık maçlarında gözlemlenen Ognjen Mimovic, İsmail Kartal ve ekibi tarafından yeterli bulunmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.
Forma şansı bulamadı
Transfer olduğu 24/25 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de hiçbir resmi maça çıkmayan Ognjen Mimovic, son 2 sezonunu kiralık olarak geçirdi.
Kızılyıldız'dan gelmişti
24/25 sezonun devre arasında, Şampiyonlar Ligindeki başarılı performansının ardından Kızılyıldız ekibinden 6,7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sırp sağ bek beklenilen etkiyi veremedi.
Önce Zenit'e kiralanmıştı
Transfer edildikten hemen sonra Rus ekip Zenit'e kiralanan genç oyuncu, 2'si kupada olmak üzere 6 resmi maça çıktı. Bu maçlarda gol veya asist katkısı veremeyen Mimovic sezon sonu Fenerbahçe'ye geri döndü.
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