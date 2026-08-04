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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Transfer çalışmaların sürdüren Sarı Lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den sürpriz talip çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:21
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Süper Lig'in yeni ekibi talip

Süper Lig'e bu sezon geri dönen Erzurumspor'un, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'e kiralık teklif yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Konyaspor da talip olmuştu

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Tümosan Konyaspor da Sırp oyuncu Ognjen Mimovic ile ilgilenmişti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

İsmail Kartal kadroda düşünmüyor

Sezon öncesi kampı ve hazırlık maçlarında gözlemlenen Ognjen Mimovic, İsmail Kartal ve ekibi tarafından yeterli bulunmadı. Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Forma şansı bulamadı

Transfer olduğu 24/25 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de hiçbir resmi maça çıkmayan Ognjen Mimovic, son 2 sezonunu kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Kızılyıldız'dan gelmişti

24/25 sezonun devre arasında, Şampiyonlar Ligindeki başarılı performansının ardından Kızılyıldız ekibinden 6,7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sırp sağ bek beklenilen etkiyi veremedi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim...

Önce Zenit'e kiralanmıştı

Transfer edildikten hemen sonra Rus ekip Zenit'e kiralanan genç oyuncu, 2'si kupada olmak üzere 6 resmi maça çıktı. Bu maçlarda gol veya asist katkısı veremeyen Mimovic sezon sonu Fenerbahçe'ye geri döndü.

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