FC Ararat Armenia-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı FC Ararat Armenia ile Celje arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi FC Ararat Armenia, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Slovenya temsilcisi Celje ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

FC Ararat Armenia-Celje MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki FC Ararat Armenia-Celje maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

FC Ararat Armenia-Celje MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

FC Ararat Armenia-Celje MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Ararat Armenia-Celje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FC Ararat Armenia-Celje MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FC Ararat Armenia: Bravim; Hovhannisyan, Wilson, Bueno, Grigoryan; Tera, Muradyan, Oliveira; Serobyan, Lima, Shaghoyan

Celje: Leban; Koutris, Tutyskinias, Hrka, Sirvys; Zabukovnik, Daniel, Kvesic; Avdyli, Kucys, Seslar