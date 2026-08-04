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Gençlerbirliği'nden FIFA transfer yasağı hakkında açıklama

Gençlerbirliği, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı kararıyla ilgili kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yayımladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:52
Gençlerbirliği'nden FIFA transfer yasağı hakkında açıklama

Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen transfer yasağı kararına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı. Ankara temsilcisi, Rusya'nın PFC CSKA Moskova kulübünden transfer edilen profesyonel futbolcu Sekou Koita'nın bonservis ödemesiyle ilgili tüm süreçlerin zamanında başlatıldığını ifade etti. Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "FIFA tarafından Kulübümüz hakkında verilen 'transfer yasağı' kararına ilişkin kamuoyunda yer alan haber ve değerlendirmeler üzerine, sürece dair doğru bilgilendirme yapılması amacıyla aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gerekli görülmüştür. Kulübümüz ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı PFC CSKA Moskova arasında profesyonel futbolcumuz Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında bonservis bedeline yönelik mali yükümlülükler bulunmaktadır. 'Kulübümüz, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ödeme sürecini başlatmış ve uluslararası para transferine ilişkin işlemleri süresi içinde gerçekleştirmiştir.' Ancak Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle, söz konusu ödeme mevcut uluslararası bankacılık sistemi üzerinden tamamlanamamıştır. Bu durum, uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımların doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerine devam etmektedir. FIFA nezdinde de gerekli başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, FIFA düzenlemelerine ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uygun hareket etme konusundaki hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli hukuki ve idari çalışmalar devam etmektedir. 103 yıllık tarihimizin ve köklü değerlerimizin sorumluluğuyla hareket eden Kulübümüz, geleceğini sağlam temeller üzerinde ve emin adımlarla inşa etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yönetim Kurulu'muz, gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni güçlü bir mali yapı, güçlü bir kadro ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla geleceğe taşımaya odaklanmıştır. Kulübümüz, taraftarından aldığı güçle, mücadele kültürüne yakışır bir kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Hedefimiz; Gençlerbirliği'ni yeniden Türk futbolunun güçlü ve kalıcı başarı hikayelerinden biri haline getirmek; sahada rekabet eden, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve geleceğe güvenle bakan bir kulüp olarak daha büyük başarılara ulaştırmaktır." ifadeleri yer aldı.

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