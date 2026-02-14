Eryaman'da kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin gollerini 18. dakikada Ali Sowe (kendi kalesine), 45. dakikada Sekou Koita attı. Konuk ekipte 1 puanı kurtaran isim ise 77. ve 87. dakikalardaki golleri ile Mithat Pala oldu.

Bu sonuçla birlikte Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin puanı 23, Çaykur Rizespor'un puanı ise 21 oldu.

Süper Lig'de gelecek hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.