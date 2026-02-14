Tottenham'da Igor Tudor dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Igor Tudor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığımızı memnuniyetle doğruluyoruz." ifadeleri yer aldı. 47 yaşındaki teknik direktörün yeni görevinin resmiyet kazanması için çalışma izni almayı beklediği kaydedildi.

Tudor, daha önce Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın başına geçmişti. Hırvat çalıştıcı, 15 Şubat 2017-18 Ara 2017 tarihleri arasında sarı-kırmızılı takımın başında 34 maça çıkmış ve 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

İŞTE TOTTENHAM'IN AÇIKLAMASI