CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'da Igor Tudor dönemi

Tottenham'da Igor Tudor dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 15:25
Tottenham'da Igor Tudor dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Igor Tudor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığımızı memnuniyetle doğruluyoruz." ifadeleri yer aldı. 47 yaşındaki teknik direktörün yeni görevinin resmiyet kazanması için çalışma izni almayı beklediği kaydedildi.

Tudor, daha önce Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın başına geçmişti. Hırvat çalıştıcı, 15 Şubat 2017-18 Ara 2017 tarihleri arasında sarı-kırmızılı takımın başında 34 maça çıkmış ve 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

İŞTE TOTTENHAM'IN AÇIKLAMASI

Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
F.Bahçe'de derbiye özel prim!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar EKOSİSTEM'e uzandı: Taç Döviz bağı! | 3 ilde 7 gözaltı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Bu futbola şapka çıkarılır"
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Inter-Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:45
F.Bahçe'den 120. yılına özel arma F.Bahçe'den 120. yılına özel arma 14:45
Gençlerbirliği-Rizespor | CANLI Gençlerbirliği-Rizespor | CANLI 14:28
Como-Fiorentina maçı canlı yayın! Como-Fiorentina maçı canlı yayın! 14:10
Getafe-Villarreal maçı ne zaman? Getafe-Villarreal maçı ne zaman? 13:55
Espanyol-Celta Vigo maçı hangi kanalda? Espanyol-Celta Vigo maçı hangi kanalda? 13:46
Daha Eski
Tüm ayrıntılarıyla Stuttgart-Köln maçı! Tüm ayrıntılarıyla Stuttgart-Köln maçı! 13:30
Milli para atletlerden 5 madalya Milli para atletlerden 5 madalya 13:21
NBA'de kazanan Carter'ın takımı NBA'de kazanan Carter'ın takımı 13:20
Hamburg-Union Berlin maçı tüm detayları! Hamburg-Union Berlin maçı tüm detayları! 13:19
Hoffenheim-Freiburg maç bilgileri! Hoffenheim-Freiburg maç bilgileri! 13:10
Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maç bilgileri! Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maç bilgileri! 12:58