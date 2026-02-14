CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 16:48
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki zorlu karşılaşmayla devam ediyor. Alt ve orta sıralardan uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkan iki ekibin kritik randevusunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CORENDON ALANYASPOR–TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Ümit, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Hagi, Duarte, Hwang, Güven

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Nagalo, Adil, Guilherme, Melih, Berkan, Olaigbe, Deniz, Muleka, Kramer

CORENDON ALANYASPOR–TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00'de çaldı.

CORENDON ALANYASPOR–TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

