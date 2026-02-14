CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet!

Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet!

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 7-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 16:43
Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçın gollerini, 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada Eren Tozlu, 80. ve 90+1. dakikada Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, ligde çıktığı son 8 maçın hepsini kazanmış oldu ve 51 puanla maç fazlasıyla ligin zirvesine yükseldi. Adana Demirspor ise -40 puanla son sırada bulunuyor.

DİĞER
