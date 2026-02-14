CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

Yaz transfer döneminde Birmingham'a imza atarak Fenerbahçe'ye veda eden Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili bulunduğu itiraflar dikkatleri üzerine çekti. İşte 28 yaşındaki futbolcunun o açıklamaları... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 16:03
Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda eden Bright Osayi-Samuel, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaşmıştı.

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

Yetenekli sağ bek, daha önce "Victor Osimhen mi Erling Haaland mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem olduğu programın ikinci bölümününde bu kez sarı-lacivertli kulüp ile ilgili itiraflarıyla dikkat çekti.

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

"F.BAHÇE'YE GELDİĞİMDE UYARDILAR"

Osayi, sosyal medyada ne kadar aktif olduğu sorulduğunda, "Sosyal medyada çok zaman geçiriyorum. Özellikle genç bir oyuncuyken taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederdim. Fenerbahçe'ye imza attığımda bunu yapmayı neredeyse tamamen kestim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayınca seni maçlardan sonra sosyal medyaya girmemen konusunda uyarıyorlar." dedi.

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

"FUTBOL DIŞINDAKİ TARAFINI GÖRDÜM"

Nijeryalı futbolcu ayrıca "Jose Mourinho mu Pep Guardiola mı?" sorusuna, "(Gülerek) Bu soruyu dikkatli cevaplamalıyım. Mourinho diyeceğim. Sadece futbolla ilgili değil, birlikte çalıştık ve onun futbol dışında kalan tarafını gördüm." ifadeleri ile yanıt verdi.

Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...

28 yaşındaki oyuncunun gündem olan Osimhen yanıtı, "Osimhen ile Haaland arasında tercih yapmam gerekirse Victor derim. Belki taraflıyımdır ama bence birçok insan onun antrenmanlarda neler yaptığını görmüyor." şeklindeydi.

