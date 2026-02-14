Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe itirafı: Maçlardan sonra...
Yaz transfer döneminde Birmingham'a imza atarak Fenerbahçe'ye veda eden Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili bulunduğu itiraflar dikkatleri üzerine çekti. İşte 28 yaşındaki futbolcunun o açıklamaları... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 16:03
"FUTBOL DIŞINDAKİ TARAFINI GÖRDÜM"
Nijeryalı futbolcu ayrıca "Jose Mourinho mu Pep Guardiola mı?" sorusuna, "(Gülerek) Bu soruyu dikkatli cevaplamalıyım. Mourinho diyeceğim. Sadece futbolla ilgili değil, birlikte çalıştık ve onun futbol dışında kalan tarafını gördüm." ifadeleri ile yanıt verdi.
28 yaşındaki oyuncunun gündem olan Osimhen yanıtı, "Osimhen ile Haaland arasında tercih yapmam gerekirse Victor derim. Belki taraflıyımdır ama bence birçok insan onun antrenmanlarda neler yaptığını görmüyor." şeklindeydi.
