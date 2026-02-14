Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski savunmacılarından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya karar verdi. Genç futbolcu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini imzalamadı. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeterli süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta'nın, kariyer planlamasında "oynayarak gelişim" ilkesini öncelik haline getirdiği belirtildi.
Genç oyuncunun, düzenli forma şansı yakalayabileceği bir projeye yönelmeyi tercih ettiği ifade ediliyor.
