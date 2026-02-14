CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski savunmacılarından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya karar verdi. Genç futbolcu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini imzalamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 15:34
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği Cimbom'a veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Sabah'ın haberine göre 15 Mayıs'ta 18 yaşına basacak olan genç futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu profesyonel sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Daha önce Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz ve Hamza-Efe Akman kardeşlerin ayrılık süreçlerine sahne olan Florya'da bir veda daha yaşanması gündemde.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Galatasaray'da yeterli süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta'nın, kariyer planlamasında "oynayarak gelişim" ilkesini öncelik haline getirdiği belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Genç oyuncunun, düzenli forma şansı yakalayabileceği bir projeye yönelmeyi tercih ettiği ifade ediliyor.

