Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni sözleşmeyi imzalamadı

Sabah'ın haberine göre 15 Mayıs'ta 18 yaşına basacak olan genç futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu profesyonel sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi.

Daha önce Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz ve Hamza-Efe Akman kardeşlerin ayrılık süreçlerine sahne olan Florya'da bir veda daha yaşanması gündemde.