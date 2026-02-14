Getafe-Villarreal CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Madrid'de Coliseum Stadyumu'ndaki Getafe-Villarreal karşılaşmasını hakem Miguel Sesma Espinosa yönetecek. Ev sahibi Getafe, kendi sahasında rakiplerine boş alan bırakmayan oyun yapısıyla biliniyor ve Villarreal'in yaratıcı ayaklarını kısıtlamayı planlıyor. Konuk ekip Villarreal cephesinde ise teknik heyet, yüksek tempoyla maça başlayıp erken bir golle rakibin savunma direncini kırmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede ortaya konan futbol, bu maçın da büyük bir taktik savaşına sahne olacağının sinyallerini veriyor. Her iki camia için de kritik önem taşıyan bu 90 dakikada, hata yapan tarafın Avrupa yolunda büyük yara alacağı tahmin ediliyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Getafe-Villarreal MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 18.15'te başlayacak.

Getafe-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Coliseum Stadyumu'ndai Getafe-Villarreal karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Getafe-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze