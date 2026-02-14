Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1'lik skorla farklı mağlup ederek Juventus maçı öncesi moral depoladı. Mücadelenin ardından usta kalem Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri gündem oldu. İşte Çakar'ın o yazısı... | Son dakika spor haberleri
"G.SARAY MUTLAK FAVORİ"
G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi. Eyüp için üzgünüz, bağıra bağıra düşmeye gidiyorlar.
"TARTIŞMASIZ..."
Çağdaş Altay için kolay maçtı. O da çok iyi yönetti ve kırmızı kart tartışmasız doğru karar.
