CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1'lik skorla farklı mağlup ederek Juventus maçı öncesi moral depoladı. Mücadelenin ardından usta kalem Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri gündem oldu. İşte Çakar'ın o yazısı... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 09:29
Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ÇOK BAŞARILI"

G.Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel.

Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"GOLÜ KOKLUYOR"

Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor.

Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"ZENGİNLİĞİN TANIMI..."

Yine zenginliğin tanımını yapabilir misiniz diye sorduğunuzda, 'İlkay Gündoğan' deriz. Adam Alman Milli Takımı'nın en iyilerinden biri, Manchester City'den geldi ama belki de şu an için G.Saray'ın direkt ilk 11 oyuncusu değil.

Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"G.SARAY MUTLAK FAVORİ"

G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi. Eyüp için üzgünüz, bağıra bağıra düşmeye gidiyorlar.

Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"TARTIŞMASIZ..."

Çağdaş Altay için kolay maçtı. O da çok iyi yönetti ve kırmızı kart tartışmasız doğru karar.

"Bu futbola şapka çıkarılır"
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01