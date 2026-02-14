Ahmet Çakar, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ ÇOK BAŞARILI" G.Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel.

"GOLÜ KOKLUYOR" Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor.