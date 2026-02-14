Spor yazarlarından Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı değerlendirmesi

Okan Buruk, salı günkü Juventus maçını düşünerek Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper gibi yıldızlarını yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerlerine ilk 11'de çıkan Eren, Boey, Lemina, İlkay ve İcardi de çok etkili oldular. Özellikle de Osimhen ile İcardi arasındaki uyum harikaydı. İcardi üç kez Eyüpspor filelerini havalandırırken, ligde 13 gole ulaştı. Osimhen'i nasıl anlatsam bilemiyorum. Topun olduğu her yerde rakibin canına okuyan presler yaptı durdu. Yunus Akgün ve İcardi'nin attığı ikinci golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray'ın adeta şah damarı... Bir futbolcudan çok daha fazlası... O bir uzay golcüsü... O bir Victor Osimhen!

Uğurcan Çakır'ın da ilk yarıdaki iki süper kurtarışının da altını çizmek lazım. Uğurcan, Juventus maçı öncesinde çok formda! Gökten uçak düşse onu bile kurtaracak Uğurcan! O derece hırslı ve formda! Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençsiz kalmasında ilk yarıda Bedirhan'ın kırmızı kartının rolü çok büyük. Dün ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Galatasaray'dan hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden iz bırakan performansına devam etti. Bu arada Rams Park'ta ilk maçına çıkan Renato Nhaga, tribünlerden büyük alkış aldı. Büyük yetenek. Sahada topla adeta dans etti. İkinci yarıda giren Yaser Asprilla da çok etkiliydi. Hızlı ve şut atmayı seven bir oyuncu. Lang gibi tribünleri coşturacak özellikleri var Asprilla'nın!