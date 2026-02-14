Spor yazarlarından Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı değerlendirmesi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-İkas Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ-TANDEM
Demek ki oluyormuş. İcardi ile Osimhen birlikte oynayabiliyormuş. Arjantinli yıldızın dün akşamki unutulmaz hat-trick'i yeni sözleşmeyi beklenenden önce önüne getirebilir. Mauro bir dönem tam da bu sebeple asık suratlıydı zaten. Tek bir isteği vardı; iç sahada lig maçlarında orta ve alt sıra takımlarına karşı ilk on birde sahaya çıkmak. Eminim ki Torino'da ilk on birde çıkmadı diye üzülmeyecek. Bu arada Okan Hoca'nın da hakkını yemeyelim. İcardi somurtuyordu ama oynamayı hak etmeyecek kadar da hantal ve formsuzdu. Buruk, doğru zamanda start verdi bu ikiliye. Bundan böyle ligde, bazı deplasmanlarda da on beşer golleri bulunan İcardi-Osimhen ikilisini izlemeye hazır olun.
Derbilerde, zorlu rakipler karşısında ve hatta Avrupa arenasında bu fazla lüks kaçsa da Okan Buruk artık Galatasaraylıları bu keyiften mahrum etmemeli. Victor Osimhen de bence bu kurgudan en çok keyif alanlardan biri. Sarı kırmızılılar maçı farklı kazanmış olsalar da on kişi kalan Eyüpspor'dan yenilen gol ve kaleci Uğurcan'ın on bire, on bir iken yaptığı iki önemli kurtarış, kritik Juventus karşılaşması öncesinde hayli düşündürücüydü. Ayrıca "Osimhen gol atsın" diye sahada tutmak da ne derece mantıklıydı; bilemedim... Kazanmak güzel, beş golle kazanmak ayrı güzel. Yine de çok dikkatli olmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında işler bu denli kolay olmayacak.
MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI KART DOĞRU
Galatasaray, sahada oynayanlarıyla kulübede oturanlarıyla, zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça adete golle başladı Galatasaray... Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak, hatta ekstra paslar yaparak goller aradılar. İcardi müthiş bir golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor.
Galatasaray iyi oyun kadar Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde bu maçı kayıpsız geçmek isterken, seyirci ise üç puanın yanında gollerle farklı galibiyet istedi. Veee taraftarın da istediği oldu. Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise on kişi kaldıktan sonra ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Juventus maçına ...
Çağdaş Altay, maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a "rakibinin bariz gol şansını engellediği için" çıkan kırmızı kart net doğruydu. VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo yardımcılarıyla birlikte çok başarılıydılar.
ZEKİ UZUNDURUKAN-UZAY SAVAŞÇILARI!
Noa Lang, maçtan önce sol kanada adeta bir ray döşemiş. Lang, hızlı bir tren gibi sol kanattan Eyüpspor'u canından bezdiren bindirmeler yaptı. Lang; rakip eksiltiyor, çok hızlı, çok güçlü... Bununla da kalmayıp, net ve isabetli ortalar yapıyor; bazuka gibi şutlar atıyor. Galatasaray, bir nokta atışı transfer daha yapmış. Eyüpspor karşısında mükemmel bir maç çıkardı, Hollandalı sol kanat oyuncusu. Lang'ı izlemek için dün Rams Park'a gelen Hollanda Milli Takımı yardımcı hocası Erwin Koeman da bu performansı ayakta alkışlamıştır.
Okan Buruk, salı günkü Juventus maçını düşünerek Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper gibi yıldızlarını yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerlerine ilk 11'de çıkan Eren, Boey, Lemina, İlkay ve İcardi de çok etkili oldular. Özellikle de Osimhen ile İcardi arasındaki uyum harikaydı. İcardi üç kez Eyüpspor filelerini havalandırırken, ligde 13 gole ulaştı. Osimhen'i nasıl anlatsam bilemiyorum. Topun olduğu her yerde rakibin canına okuyan presler yaptı durdu. Yunus Akgün ve İcardi'nin attığı ikinci golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray'ın adeta şah damarı... Bir futbolcudan çok daha fazlası... O bir uzay golcüsü... O bir Victor Osimhen!
Uğurcan Çakır'ın da ilk yarıdaki iki süper kurtarışının da altını çizmek lazım. Uğurcan, Juventus maçı öncesinde çok formda! Gökten uçak düşse onu bile kurtaracak Uğurcan! O derece hırslı ve formda! Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençsiz kalmasında ilk yarıda Bedirhan'ın kırmızı kartının rolü çok büyük. Dün ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Galatasaray'dan hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden iz bırakan performansına devam etti. Bu arada Rams Park'ta ilk maçına çıkan Renato Nhaga, tribünlerden büyük alkış aldı. Büyük yetenek. Sahada topla adeta dans etti. İkinci yarıda giren Yaser Asprilla da çok etkiliydi. Hızlı ve şut atmayı seven bir oyuncu. Lang gibi tribünleri coşturacak özellikleri var Asprilla'nın!
İcardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. İcardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa İcardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!
O yüzden Galatasaray yönetimi, elindeki paha biçilmez mücevherine sımsıkı sarılmalı! Sözleşmeyse sözleşme, para ise para! İcardi sonuna kadar hak ediyor bunları. Galatasaray, taraftarına farklı Eyüpspor galibiyeti ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi vermiş oldu. Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Artık Juventus düşünsün! Bu formda Aslan, Juventus'u salı günü pençeler! Yıkar geçer! Çünkü dün Galatasaraylı futbolcular, uzay savaşçıları gibiydi!
