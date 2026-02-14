CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

Juventus, Serie A'da 25. hafta maçında Inter'e konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi İtalyan basınında gündem ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız. İşte detaylar...

14 Şubat 2026 Cumartesi
İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

Serie A'nın 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü TSİ saat 22.45'te Juventus, deplasmanda Inter ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde İtalyan basınından Corriere dello Sport, milli oyuncu Kenan Yıldız'ı gündemine taşıdı. Gazete, genç yıldız için "Sorumluluk Kenan Yıldız'ın omuzlarında" yorumunu yaparken, Inter'e karşı son dönemde 3 gol ve 1 asistlik katkı sunduğuna dikkat çekti. Haberde, gözlerin milli futbolcunun üzerinde olduğu vurgulandı.

Yazıda ayrıca, Juventus'un San Siro'daki kritik randevuda 10 numarasına güvendiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta sözleşmesini 2030'a kadar uzatan Kenan Yıldız'ın "Harika işler başaracağız" sözleri hatırlatılarak, genç oyuncunun bu açıklamanın ardından ilk büyük sınavına çıkacağı ifade edildi. Lig liderine karşı oynanacak bu karşılaşmanın, iddialı sözlerini pratiğe dökmek adına önemli bir fırsat olduğu yorumu yapıldı.

Öte yandan, 27 Ekim 2024'te 4-4 berabere biten Inter maçında oyuna sonradan girip iki gol kaydeden Kenan Yıldız'ın performansına değinildi. Ayrıca sezonun ilk yarısında 4-3 kazanılan Inter karşılaşmasını da 1 gol ve 1 asistle tamamladığı bilgisine yer verildi.

