CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Gabriel Brazao için resmi teklif!

Beşiktaş'tan Gabriel Brazao için resmi teklif!

Ara transfer döneminin son gününde uçakları peş peşe indiren Beşiktaş, yönünü sezon sonunda yapmayı planladığı takviyelere çevirdi. Önümüzdeki sezon kalesine duvar örmek isteyen siyah-beyazlılar, Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen 25 yaşındaki Gabriel Brazao için resmi teklif sundu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 11:20
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'tan Gabriel Brazao için resmi teklif!

Beşiktaş, ara transfer döneminin başında tecrübeli kalecisi Mert Günok ile vedalaşmıştı. 36 yaşındaki eldiven, altyapısında forma giydiği Fenerbahçe'ye imza atarken siyah-beyazlı ekibin kalesi Ersin Destanoğlu'na emanet edilmişti. Dolmabahçe ekibi, ara transfer döneminin resmi olarak sona ereceği tarih olan 6 Şubat'ta uçakları birbiri ardına indirirken Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i de kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Son dönemlerdeki performansı ile Ersin Destanoğlu, taraftarların eleştirilerine maruz kalmaya devam ederken Vasquez'in geçtiğimiz sezondan bu yana hiçbir resmi maçta görev almamış olması kafalarda soru işareti oluşturdu.

"Atanın ve tutanın iyi olacak" felsefesi ile 9 numara bölgesine transfer ettiği Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'tan olumlu bir ilk izlenim alan Beşiktaş, yönünü yaz döneminde kaleye yapacağı takviyeye çevirdi. Bu doğrultuda yönetim, Brezilya ekiplerinden Santos'un filelerini koruyan Gabriel Brazao için kolları sıvadı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bolavip'ten derlediği habere göre İstanbul temsilcisi, yetenekli kaleci için Brezilya ekibine resmi teklifini iletti. Haberde teklifin miktarı açıklanmazken Santos'un Brazao için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın ise ilk teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Brezilyalı kaleci, Inter'de şans bulamamasının ardından 2024 yılının Şubat ayında bedelsiz olarak Santos'a transfer edilmişti. O günden bu yana 94 resmi müsabakada görev alan Brazao, 29 maçta kalesini gole kapattı ve kalan maçlarda 109 kez topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

25 yaşındaki kaleci, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray ile de anılmıştı.

İŞTE O HABER

"Bu futbola şapka çıkarılır"
Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
İtalya'da gündem Kenan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! Sivasspor-Vanspor FK maçı tüm detayları! 10:31
Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! Erzurumspor FK-Adana Demirspor maçı detayları! 10:22
İtalya'da gündem Kenan! İtalya'da gündem Kenan! 10:18
Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! Bandırmaspor-Serikspor maç bilgileri! 10:12
Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:59
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 09:39
Daha Eski
Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Çakar'dan kırmızı kart yorumu! 09:26
Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 09:26
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07