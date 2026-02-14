CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor derbisi için prim kararı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor'a karşı alınacak galibiyet durumunda takıma prim ödenmesinde karar kıldı. İşte sarı-lacivertlilerde doping etkisi yaratacak o gelişme... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 12:20
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için ekranları başına kilitlenecek.

Zirvede Galatasaray'ın haftayı kayıpsız tamamlayarak farkı açmasının ardından Papara Park'ta oynanacak olan mücadele, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip.

Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

Ligde namağlup bir şekilde ikinci sırada bulunan 49 puanlı sarı-lacivertliler, bir sıra arkasında yer alan 45 puanlı Karadeniz devine konuk olacak.

Kadıköy yönetimi, mücadele öncesi oyuncularında doping etkisi yaratacak bir karar aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, galibiyet durumunda takıma prim ödemesi yapacak.

Saran'ın kararlaştırdığı miktarın ise 1 milyon euro olduğu aktarılıyor.

"Bu futbola şapka çıkarılır"
