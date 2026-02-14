Fenerbahçe'den Trabzonspor derbisi için prim kararı!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor'a karşı alınacak galibiyet durumunda takıma prim ödenmesinde karar kıldı. İşte sarı-lacivertlilerde doping etkisi yaratacak o gelişme... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 12:20
Ligde namağlup bir şekilde ikinci sırada bulunan 49 puanlı sarı-lacivertliler, bir sıra arkasında yer alan 45 puanlı Karadeniz devine konuk olacak.
Kadıköy yönetimi, mücadele öncesi oyuncularında doping etkisi yaratacak bir karar aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, galibiyet durumunda takıma prim ödemesi yapacak.
Saran'ın kararlaştırdığı miktarın ise 1 milyon euro olduğu aktarılıyor.
