Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Freiburg maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 22. hafta, Avrupa mücadelesinden kopmak istemeyen Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach’ın kritik randevusuna sahne oluyor. 28 puanla 8. sırada yer alan ve ligdeki galibiyet özlemini dindirmek isteyen Eintracht Frankfurt, sahasında 22 puanlı Borussia Mönchengladbach’ı ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Albert Riera yönetiminde ilk iç saha maçına çıkacak olan Frankfurt ekibi, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata dur demeyi hedeflerken; Mönchengladbach ise zorlu deplasmandan puanla dönerek alt sıralarla farkı açmak istiyor. İki köklü kulübün bu geleneksel rekabetinde heyecan yine dorukta. Peki Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 13:02
Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach mücadelesini hakem Martin Petersen yönetecek. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, adeta bir revire dönen kadrosuyla zorlu bir sınav verecek. Sakatlıkları bulunan kilit isimlerin yokluğunda Albert Riera'nın nasıl bir on bir tercih edeceği merak konusu. Konuk ekip Borussia Mönchengladbach cephesinde ise savunmanın önemli ismi Kevin Diks, kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Ligin ilk yarısında oynanan ve tam 10 golün atıldığı tarihi maçın ardından, futbolseverler yine gollü ve seyir zevki yüksek bir mücadele bekliyor. Frankfurt ekibi beş yıldır rakibine karşı kurduğu üstünlüğü korumak, Mönchengladbach ise bu şanssızlığı kırmak niyetinde. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'taki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Collins; Doan, Skhiri, Larsson, Brown; Gotze, Chaibi; Kalimuendo

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz, Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Tabakovic

Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar EKOSİSTEM'e uzandı: Taç Döviz bağı! | 3 ilde 7 gözaltı
"Bu futbola şapka çıkarılır"
Beşiktaş'tan resmi teklif! Brezilya'dan gelecek
