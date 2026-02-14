Hoffenheim-Freiburg maçı detayları: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach mücadelesini hakem Martin Petersen yönetecek. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, adeta bir revire dönen kadrosuyla zorlu bir sınav verecek. Sakatlıkları bulunan kilit isimlerin yokluğunda Albert Riera'nın nasıl bir on bir tercih edeceği merak konusu. Konuk ekip Borussia Mönchengladbach cephesinde ise savunmanın önemli ismi Kevin Diks, kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Ligin ilk yarısında oynanan ve tam 10 golün atıldığı tarihi maçın ardından, futbolseverler yine gollü ve seyir zevki yüksek bir mücadele bekliyor. Frankfurt ekibi beş yıldır rakibine karşı kurduğu üstünlüğü korumak, Mönchengladbach ise bu şanssızlığı kırmak niyetinde. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'taki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Collins; Doan, Skhiri, Larsson, Brown; Gotze, Chaibi; Kalimuendo

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz, Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Tabakovic