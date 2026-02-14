CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 14:28
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. haftasında devam ediyor. Başkent temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda tarafların tek hedefi 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor karşılaşması 14 Şubat Cumartesi günü saat 14:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Fıratcan, dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Traore, Koita.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Ali Sowe.

