Stuttgart-Köln MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Stuttgart-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mercedes Benz Arena'daki Stuttgart-Köln karşılaşmasını tecrübeli hakem Robert Hartmann yönetecek. Ev sahibi Stuttgart, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği 7 galibiyetlik müthiş performansıyla ligin en korkulan takımlarından biri haline geldi. Konuk ekip Köln cephesinde ise teknik direktör Lukas Kwasniok, puan kaybını seçenekler arasında görmüyor. İşte Stuttgart-Köln karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Stuttgart-Köln MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Stuttgart-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Stuttgart-Köln MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Chema; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav

Köln: Schwäbe; Sebulonsen, Van den Berg, Ozkacar; Thielmann, Martel, Krauss, Kaminski, Lund; Ache, Bulter