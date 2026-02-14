CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart-Köln MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Stuttgart-Köln MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 22. hafta heyecanı, zirve takibini sürdüren Stuttgart ile Köln arasındaki kritik randevuyla devam ediyor. 39 puanla 5. sırada yer alan ve Devler Ligi hedefine odaklanan Stuttgart, sahasında 23 puanlı Köln’ü ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı sürpriz puan kaybını taraftarı önünde telafi etmek isteyen ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken; alt sıralarla bağını tamamen koparmak isteyen Köln ise zorlu deplasmanda sürpriz bir puanın peşinde. Peki Stuttgart-Köln maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 13:30
Stuttgart-Köln MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Stuttgart-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mercedes Benz Arena'daki Stuttgart-Köln karşılaşmasını tecrübeli hakem Robert Hartmann yönetecek. Ev sahibi Stuttgart, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği 7 galibiyetlik müthiş performansıyla ligin en korkulan takımlarından biri haline geldi. Konuk ekip Köln cephesinde ise teknik direktör Lukas Kwasniok, puan kaybını seçenekler arasında görmüyor. İşte Stuttgart-Köln karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Stuttgart-Köln MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Stuttgart-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Arena'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Stuttgart-Köln MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Chema; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav

Köln: Schwäbe; Sebulonsen, Van den Berg, Ozkacar; Thielmann, Martel, Krauss, Kaminski, Lund; Ache, Bulter

