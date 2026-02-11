CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 16:21
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı. İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 12 Şubat'ta yapacağı idmanla sürdürecek.

Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor "müşterek rapor" geliyor
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira için flaş transfer açıklaması!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 15:56
Trabzonspor'dan taraftara uyarı! Trabzonspor'dan taraftara uyarı! 15:55
F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! 14:52
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! 13:34
Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! 12:51
Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! 12:45
Daha Eski
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 12:44
Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... 12:37
MSK 3’te 3 peşinde! MSK 3’te 3 peşinde! 12:27
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! 12:19
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! 12:10
Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 12:04