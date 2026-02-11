CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Amir Murillo transferi sonrası Marsilya karıştı!

Beşiktaş'ın Amir Murillo transferi sonrası Marsilya karıştı!

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu kattı. Siyah-beyazlıların bu transferi sonrası futbolcunun eski takımı Marsilya'da adeta ortalık karıştı. İşte haberin tüm detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 16:27
Beşiktaş'ın Amir Murillo transferi sonrası Marsilya karıştı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Roberto De Zerbi ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan teknik adam ile yolların ayrılmasının sebeplerinden bir tanesinin, dolaylı olarak Beşiktaş ile ilgisi olduğu ortaya çıktı.

L'Equipe'de yer alan habere göre, soyunma odasıyla ilişkisi zayıflayan De Zerbi'nin, Amir Murillo'yu sert bir şekilde kadro dışı bırakması ve oyuncuyu kamuoyu önünde "yeterince aç olmamakla" eleştirmesinin ardından kulüp tarafından hoş karşılanmadığı ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ'TA MAAŞINI İKİYE KATLADI!"

Kadro dışı bırakılan Murillo'nun Beşiktaş'a transfer olmasının ardından İtalyan teknik adam, PSG maçı öncesi soyunma odasında sağ beki hedef alarak Murillo'nun artık Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve maaşını ikiye katladığını söyledi.

Murillo hakkında alınan bu kararın takım içinde duygusal kırılmalara yol açtığı ve teknik ekibe duyulan güveni sarstığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Marsilya yönetimi, Roberto De Zerbi ile yollarını ayırma kararı aldı.

İŞTE O HABER

Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor "müşterek rapor" geliyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira için flaş transfer açıklaması!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 15:56
Trabzonspor'dan taraftara uyarı! Trabzonspor'dan taraftara uyarı! 15:55
F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! F.Bahçe'den dikkat çeken paylaşım! 14:52
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! 13:34
Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! 12:51
Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! 12:45
Daha Eski
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 12:44
Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... 12:37
MSK 3’te 3 peşinde! MSK 3’te 3 peşinde! 12:27
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! 12:19
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! 12:10
Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 12:04