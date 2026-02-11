Beşiktaş'ın Amir Murillo transferi sonrası Marsilya karıştı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Roberto De Zerbi ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan teknik adam ile yolların ayrılmasının sebeplerinden bir tanesinin, dolaylı olarak Beşiktaş ile ilgisi olduğu ortaya çıktı.

L'Equipe'de yer alan habere göre, soyunma odasıyla ilişkisi zayıflayan De Zerbi'nin, Amir Murillo'yu sert bir şekilde kadro dışı bırakması ve oyuncuyu kamuoyu önünde "yeterince aç olmamakla" eleştirmesinin ardından kulüp tarafından hoş karşılanmadığı ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ'TA MAAŞINI İKİYE KATLADI!"

Kadro dışı bırakılan Murillo'nun Beşiktaş'a transfer olmasının ardından İtalyan teknik adam, PSG maçı öncesi soyunma odasında sağ beki hedef alarak Murillo'nun artık Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve maaşını ikiye katladığını söyledi.

Murillo hakkında alınan bu kararın takım içinde duygusal kırılmalara yol açtığı ve teknik ekibe duyulan güveni sarstığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Marsilya yönetimi, Roberto De Zerbi ile yollarını ayırma kararı aldı.

İŞTE O HABER