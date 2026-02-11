Dursun Özbek'ten çok konuşulacak cevap: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek'in yapmış olduğu açıklamalar gündeme oturdu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERME ZAMANI"

"Galatasaray'ı rakiplerinin önüne fersah fersah geçirecek gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'a dışarıdan sataşmayı, aşağıya çekmeye çalışmalar son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Aklınıza kim gelirse, her sektörden. Yorumcu, şarkıcı, türkücü, gazetecisi, mankeni... Evet mankeni... Organize, söylemler aynı.. Sanki birileri düğmeye basmış, hücum ediliyor. Akla ziyan şeyler var..."

Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçında takıma desteğe davet ediyorum. 90 dakika susmayan Ali Sami Yen en büyük gücümüz. Bunu gösterme zamanı."

"TÜRKÜCÜSÜ, GAZETECİSİ, MANKENİ..."

"HER ŞEY G.SARAY'IN GELECEĞİ İÇİN"

"Florya ve Riva gibi Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek gayrimenkullerin durumu var. 31 Mayıs 2025'te Ada, Florya ve Riva'dan 6 Milyar 183 Milyon TL olarak değerlendirme yapıldı. Bugün ise 9 Milyar 400 Milyon TL civarı. Bu artışın içinde gözükmeyen bir husus var, bu üç projeye 60 Milyon Dolar para harcadık. Bu süreçte sportif faaliyetlerimizi düşünün... Bu arada 60 Milyon Dolar gibi harcama bu gayrimenkuller için yapıldı. Bazı konuları değerlendirirken, bunu da dikkatten kaçırmayın. Sadece Sportif faaliyetler için değil, Galatasaray'ın geleceği için de harcamalar yapıyoruz."

"STADIMIZ ELDEN GEÇİRİLMELİ"

"Stadımızın da yenilenmeye ve elden geçmeye ihtiyacı var. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var."

BAŞKANLARI KARIŞTIRDI!"

"TFF Başkanı'na 'Çok sıkıntıdayız, bu sene şampiyon olmamız lazım, bize destek vermeniz lazım' demişim... Bak! Bak! Bak! Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray'ı, ne Galatasaray Başkanı'nı ve ne Galatasaray değerlerini tanıyor! Zırcahil insanlar! Şampiyon olmadığımı seneler oldu! Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez! Söyleyen kişinin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum."

"NİYET TÜRK SPORUNA HİZMET"

"Bunlardan etkilenmiyoruz ve hedefe dört nala gidiyoruz. Projelerde sona yaklaşıyoruz. Yüzdük, yüzdük sona geldik. Niyetimiz Galatasaray'a ve Türk sporuna hizmet etmek... Kim ne yakıştırma yaparsa yapsın."

"BİZE SALDIRANLARA MALZEME OLMASIN!"

"İhaleler yaptık ve gelirle, Bankalar Birliği'ni kapattık. Geride kalan kısım oluşmadı, gelmedi. Onu nasıl kullanacağımızı da anlattık. Israrla, bana komik geliyor... 'Riva satıldı, Florya satıldı. Osimhen'i transfer ettiler' deniyor. Sizden onay alarak yapıyoruz. Her şey için onay alıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kime ne faydası var!

Riva'da 2. bölüm başladı. İlk bölümden parayı size söyledim. İkinci bölümden gelen parayı da açıklayacağım. Herkesin beğeneceği rakamlar. 500 villa var, satışlar iyi gidiyor. Fiyatlar gayet iyi.

Bu projeler hepimizin projesi... Sizin için çalışıyorum. Bunları diyen insanların da bu işte imzası var. Kendileri de bu onay sürecine dahil. Hepimizin bu konularla ilgili hassas olması lazım. Bunun camia dışına, bize saldıranlara malzeme olmaması lazım."