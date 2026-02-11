CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante 40 milyon Euro'yu reddetti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante 40 milyon Euro'yu reddetti!

Fenerbahçe kısa süre önce kadrosuna Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kattı. Futbolcunun transferi büyük yankı uyandırırken Kante ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 10:41
Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Fenerbahçe ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Bu transferin yankıları devam ederken yaşanan sürece dair o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Akşam'ın derlediği habere göre; 20 yıl boyunca Suudi ekibinin formasını giyen eski futbolcu Mohammed Noor, Kanté'nin olaylı ayrılış sürecine dair perde arkası bilgileri aktardı.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Noor'un açıklamalarına göre yönetim, Fransız futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme teklif etti; ancak Kanté iki yıl konusunda ısrarcı oldu.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Kulüp, aynı mali şartlarla (Yıllık 20 milyon euro) süreyi iki yıla çıkarsa da futbolcunun geri adım atmaması üzerine ipler koptu ve sözleşme feshi kararı alındı.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Bu ayrılığın Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir diğer boyutu ise Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri oldu. Noor, Al-Ittihad'ın En-Nesyri transferini bitirmek için Kanté'nin gidişine onay verdiğini belirtti.

Transferde Kante gerçeği! 40 milyon Euro...

Kış döneminde Al-Hilal'e giden Karim Benzema'nın boşluğunu Faslı golcüyle doldurmayı hedefleyen Ittihad, bu hamleyle hem teknik kadrosunu yapılandırdı hem de transfer maliyetini düşürdü.

