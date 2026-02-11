Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante 40 milyon Euro'yu reddetti!
Fenerbahçe kısa süre önce kadrosuna Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kattı. Futbolcunun transferi büyük yankı uyandırırken Kante ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 10:41
Noor'un açıklamalarına göre yönetim, Fransız futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme teklif etti; ancak Kanté iki yıl konusunda ısrarcı oldu.
Kulüp, aynı mali şartlarla (Yıllık 20 milyon euro) süreyi iki yıla çıkarsa da futbolcunun geri adım atmaması üzerine ipler koptu ve sözleşme feshi kararı alındı.
Bu ayrılığın Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir diğer boyutu ise Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri oldu. Noor, Al-Ittihad'ın En-Nesyri transferini bitirmek için Kanté'nin gidişine onay verdiğini belirtti.
Kış döneminde Al-Hilal'e giden Karim Benzema'nın boşluğunu Faslı golcüyle doldurmayı hedefleyen Ittihad, bu hamleyle hem teknik kadrosunu yapılandırdı hem de transfer maliyetini düşürdü.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.