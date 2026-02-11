CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 26. haftasında Crystal Palace, sahasında düşme hattının en sıcak bölgesinde bulunan Burnley’yi konuk ediyor. Ligde 32 puanla 13. sırada yer alan ve sezonun geri kalanında daha üst sıraları zorlamayı hedefleyen Londra ekibi, taraftarı önünde üç puana odaklanmış durumda. Konuk ekip Burnley ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor ve ligde kalma mücadelesinde kritik bir viraja giriyor. Alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan konuk ekibin bu zorlu sınavı nefesleri kesecek. Peki, Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 08:04
Crystal Palace-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de futbol heyecanı Selhurst Park Stadı'na taşınıyor. Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, sahasındaki avantajı kullanarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak ve düşme hattıyla arasındaki bağı tamamen koparmak niyetinde. Öte yandan Scott Parker yönetimindeki Burnley, her geçen hafta azalan ligde kalma umutlarını bu zorlu deplasmandan çıkaracağı puanlarla tazelemek istiyor. İki takımın taktik savaşına sahne olacak bu mücadele, aynı zamanda her iki ekip için de sezonun geri kalanı adına bir gövde gösterisi niteliği taşıyor. İşte Crystal Palace-Burnley maçının detayları...

Crystal Palace-Burnley MAÇI NE ZAMAN?

Düşme hattının kaderini belirleyecek olan bu kritik randevu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Her iki ekibin de ligde kalma umutlarını tazelemek adına sahaya çıkacağı mücadele, Selhurts Park'ta gerçekleşecek.

Crystal Palace-Burnley MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasındaki zorlu Crystal Palace-Burnley karşılaşması, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Crystal Palace-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Burnley maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Crystal Palace-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen

Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Pires; Edwards, Mejbri, Luis, Ugochukwu, Anthony; Flemming

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Kevin Zenon'un peşine düştü!
F.Bahçe'nin gol yükünü 2 yıldız çekiyor!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? 08:49
Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? 08:14
Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? 08:04
Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! 07:43
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:20
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 01:20
Daha Eski
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 01:20
Chelsea evinde Leeds United'a takıldı Chelsea evinde Leeds United'a takıldı 01:20
Bournemouth deplasmanda galip! Bournemouth deplasmanda galip! 01:20
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:19
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 00:35
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 00:31