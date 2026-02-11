Nottingham Forest-Wolverhampton maçı canlı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’in 26. haftasında küme düşme hattını doğrudan etkileyecek dev bir randevu sahne alıyor. Topladığı 26 puanla 17. sırada, tehlike bölgesinin hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest, sahasında ligin son sırasına demir atan Wolverhampton’ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak farkı açmak ve derin bir nefes almak isterken; sadece 8 puanı bulunan 20. sıradaki Wolves için bu maç, ligde kalma umutlarını koruma adına son şans niteliği taşıyor. Peki, Nottingham Forest-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 07:43
Nottingham Forest-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de futbol heyecanı, düşme hattındaki kritik Nottingham Forest-Wolverhampton karşılaşmasıyla devam ediyor. Sean Dyche yönetimindeki Forest, ligin son virajına girilirken hata payını minimize etmeyi hedeflerken, konuk ekip Wolverhampton ise bu sezonki kötü gidişatına City Ground deplasmanında 'dur' demek istiyor. Puan tablosunun en altındaki iki ekibin bu amansız mücadelesi, sezonun kaderini tayin edecek en kritik 90 dakikalardan biri olmaya aday. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Nottingham Forest-Wolverhampton maçının detayları...

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Düşme hattının kaderini belirleyecek olan bu kritik randevu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Her iki ekibin de ligde kalma umutlarını tazelemek adına sahaya çıkacağı mücadele, Nottingham'ın efsanevi stadı City Ground'da gerçekleşecek.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasındaki zorlu Nottingham Forest-Wolverhampton karşılaşması, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Wolverhampton maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Lucca

Wolverhampton: Sa; Doherty, Mosquera, S Bueno, H Bueno; J Gomes, Andre; A Gomes, Armstrong, Mane; Arokodare

